اخبار ليبيا الان

برنامج الغذاء العالمي يزور ميناء بنغازي

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

استقبل ميناء بنغازي البحري الخميس الماضي الموافق وفد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة برئاسة كارلوس جحا منسق الشئون الانسانية وسامر عبدالجابر ممثل برنامج الاغذية العالمي ووجدى ماقو المنسق الاداري لبرنامج الاغذية العالمي لمناقشة استئناف عمل برنامج الغذاء العالمي شحن البضائع خلال الاسبوع القادم الى ميناء بنغازي البحري وذلك لتقديم المساعدات للمدينة والى مناطق الجنوب الليبي.

اجتمع حضره عن الجانب الليبي ممثلين عن (إدارة ميناء بنغازي البحري ومديرية امن منفذ بنغازي ومركز جمرك بنغازي والشركة الليبية للموانئ وقسم المناولة بالشركة الليبية للموانئ وبلدية بنغازي).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك