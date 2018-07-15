برنامج الغذاء العالمي يزور ميناء بنغازي

استقبل ميناء بنغازي البحري الخميس الماضي الموافق وفد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة برئاسة كارلوس جحا منسق الشئون الانسانية وسامر عبدالجابر ممثل برنامج الاغذية العالمي ووجدى ماقو المنسق الاداري لبرنامج الاغذية العالمي لمناقشة استئناف عمل برنامج الغذاء العالمي شحن البضائع خلال الاسبوع القادم الى ميناء بنغازي البحري وذلك لتقديم المساعدات للمدينة والى مناطق الجنوب الليبي.
اجتمع حضره عن الجانب الليبي ممثلين عن (إدارة ميناء بنغازي البحري ومديرية امن منفذ بنغازي ومركز جمرك بنغازي والشركة الليبية للموانئ وقسم المناولة بالشركة الليبية للموانئ وبلدية بنغازي).
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