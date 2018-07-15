الرئاسي يصدر قرار يمنح فيه الاذن للمطاحن العامة باستيراد القمح

اصدر المجلس الرئاسي القرار رقم (808) الخاص باستيراد القمح للمطاحن العامة بموجب رسم التحصيل بقيمة 30 مليون دولار منها مبلغ 10 مليون دولار للشركة العامة للمطاحن بنغازي ومبلغ 20 مليون للشركة الوطنية للمطاحن والاعلاف المساهمة.

عبد الباسط السموعي عضو نقابة الخبازين علق علي القرار قائلاً ” للاقتصادية ” سعر رغيف الخبز سيظل عند سعره الحالي طالما المواد التشغيلية الأخرى مازالت مرتفعة وطالما الحصص من الدقيق غير كافية.

ورأي ان الكميات التي ستورد بحسب ما جاء في القرار تعتبر حلول علاجية لا جذرية لمسألة نقص مادة الدقيق واعتبر ان تشجيع قطاع الزراعة ” زراعة القمح خصوصاً ” هو الحل الاجدر بحسب قوله.

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