وزارة الصحة بحكومة الوفاق تحصر احتياج مراكز واقسام معالجة الاورام

أكدت ناهد المكي مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة صحة الوفاق على تشكيل لجنة لحصر احتياج مراكز وأقسام علاج الأورام بالمراكز والمستشفيات العامة والتخصصية خلال الست أشهر القادمة وذلك لأحالتها الي مصرف ليبيا المركزي وعلقت قائلة “نحن بصدد إعداد احتياج عاجل من أدوية الأورام؛ وتجنباً لحدوث أي نقص مفاجيء في الأدوية نحتاج لتحديد أعداد المرضى بدقة ” .

وناشدت ” المكي ” المرضي بضرورة إحضار صورة من أرقامهم الوطنية وتسليمها إلى المراكز والأقسام المسجلين بها بشكل عاجل وطالبت مدراء مراكز علاج الأورام والمستشفيات العامة والتخصصية ضرورة إحالة إحصائيات بأعداد المرضى المسجلين مرفقة بأرقامهم الوطنية والأصناف العلاجية المطلوبة لمدة عام كامل.

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