صحة المؤقتة تلوح بفصل كل المنقطعين عن العمل في مستشفيات مدينة درنة

ليبيا – طالب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب مسؤولي الصحة بدرنة بإيقاف رواتب وفصل المتخلفين والمُنقطعين عن العمل بعد تأمين المدينة من قبل القوات المسلحة.

عقوب أوضح بحسب المكتب الإعلامي لصحة المؤقتة بأن هذا التوجه جاء بناءً على عدة مراسلات ونداءات متكررة عبر وسائل الاعلام للإلتحاق بعملهم ،داعياً مكتب التفتيش والمتابعة بالمرافق الصحية المعنية توضيح الموقف العام والاجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين وإحالة التقارير عن أوضاع الخدمات الصحية بالمدينة لوزارة الصحة .

وأكد وكيل عام وزارة الصحة على كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة سرعة الالتحاق بعملهم ، مشدداً على مدير مستشفى الوحدة ومدير ادارة الخدمات الصحية بالمدينة بأنه في حالة عدم التحاق العاملين بمستشفى الوحدة والمراكز والمرافق الصحية بهذه المرافق وإحضار مبرر لغيابهم في مُدة أقصاها أسبوعًا واحدًا فقط من تاريخ التعميم يتم فصلهم.

وشدد عقوب على ضرورة احاله كشوفات كاملة بأسماء المتخلفين عن العمل لديوان وزارة الصحة لاتخاذ كافة الاجراءات الادارية وفقاً للوائح والقوانين الإدارية المتبعة.

يُشار إلى أن وكيل وزارة الصحة افتح مساء أمس السبت مستشفى العيادات الهريش المتخصص في مجال الجراحة العامة والطوارئ إضافة إلى نقل المستشفى الميداني العسكري سوسة بكامل الأطاقم الطبية والطبية المساعدة.

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