«الأعلى لشباب ليبيا» يطالب بتفعيل المؤسسة الوطنية للسلع التموينية

المتوسط:

أصدر المجلس الأعلى لشباب ليبيا، بيانا أكد فيه أنه يتابع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن الليبي، ويرى بكل وضوح الفساد المستشري في الجهات التنفيذية، وصمت الجهات التشريعية والأجهزة الضبطية، حيال ما يتعرض له المواطن الليبي من متاجرة في قوت يومه، والصعوبة التي يتعرض لها المواطن في توفير متطلبات حياته وحياة أفراد عائلته، وهو يفاجئ كل يوم بارتفاع أسعار السلع التموينية والغذائية، وخصوصاً رغيف الخبز، ناهيك عن ارتفاع أسعار المحروقات وتدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الهامة في حياة المواطن.

وطالب البيان الذي صدر اليوم الأحد، مجلس النواب بعقد جلسة عاجلة علنية، وفتح تحقيق فيما أسماها بالجرائم، التي بات من الصعب السكوت عنها أو تجاهلها، وإعادة تفعيل المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.

وأوضح البيان: فقد كان رغيف الخبز الذي يباع وفقاً للسعر الرسمي للدولة التي تقوم بجلب الدقيق من الخارج وتوزعه على المخابز بالسعر المدعوم، أي يصبح الدينار قادر على شراء 20 رغيفاً بوزن لا يقل عن 200 جرام للرغيف، أصبح الدينار اليوم يشترى 3 أرغفة من الخبز المدعوم من الدولة وبوزن لا يتعدى 50 جراماً للرغيف الواحد، مما يضطره إلى شراء خبز بقيمة تتجاوز 5 دنانير يومياً إن لم يكن أكثر، ناهيك عن شراء السلع التموينية كالزيت والطماطم المعجون والمكرونة والأرز وغيرها من السلع التي تتوفر عن طريق صندوق موازنة الأسعار، على هيئة عطاءات لأفراد وتجار، يقومون بجلبها من الخارج عن طريق فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما يعد في العرف الدولي انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، كون ما يحدث تعد جرائم حرب في حق الشعب.

وتابع البيان: فالمبالغ التي رصدت لتوريد السلع تكفي 4 أضعاف أعداد الشعب الليبي، ومنذ الأعوام 2008 / 2009 / 2010 / 2011 نجد أنه كان يقيم في ليبيا حوالي 8 مليون أجنبي يعملون في مختلف قطاعات الدولة العامة والخاصة، بالإضافة إلى التعداد العام لسكان ليبيا الذي يفوق 6 مليون نسمة،

واستطر البيان، أما خلال الأعوام 2016 / 2017 / 2018 فقد تدنى بشكل كبير مستوى المقيمين الأجانب والسكان الليبيين نظراً للتهجير والهجرة بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، إضافة إلى الطلبة الدارسين بالخارج، مع العلم أن الدولة تقوم بتوريد نفس الكمية من السلع منذ العام 2008م، مما خلق حالة استياء وغضب عام لدى الشعب، الذي يشاهد الصمت المطبق لأجهزة الدولة حيال تغول التجار وسرقتهم للأموال وتحويلها لحسابات في بنوك ومصارف دول أجنبية.

The post «الأعلى لشباب ليبيا» يطالب بتفعيل المؤسسة الوطنية للسلع التموينية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية