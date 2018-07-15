الحكومة الأيطالية تمنح 500 ألف يورو لبرامج التنمية في ليبيا

اعلنت الحكومة الايطالية الخميس عن منح برامج التنمية في ليبيا 500 ألف يورو، وجاء الاعلان عقب توقيع اتفاق بين كلاُ من سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان هاجييف تعهدت بموجبه إيطاليا بدعم جهود المصالحة الوطنية التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا.

ويهدف هذا الإتفاق الذي يأتي في إطار مشروع “نحو مصالحة وطنية في ليبيا”، إلى تعزيز الدور الذي يلعبه كل من الوسطاء المحليين والمجتمع المدني والشباب والنساء في مسار المصالحة الوطنية في البلاد وذلك من خلال سلسلة من الدورات التدريبية و ورش بالإضافة إلى تكوين شبكة تضم عدد من صانعي السلام المحليين بينهم فريق خاص بالنساء.

وقال سفير إيطاليا خلال حفل توقيع الإتفاق الذي أقيم بمقر السفارة الإيطالية بطرابلس “معالجة مظالم المجتمعات من خلال الحوار يعد الفرضية اللازمة لعملية سياسية شاملة تؤدي بدورها إلى الاستقرار والازدهار في ليبيا وإن تطوير قدرات ومهارات القاعدة الشعبية بما في ذلك مهارات النساء والشباب يعتبر أمرا أساسيا لتمكين المجتمعات المحلية.

كما أنه من خلال هذا البرنامج تقدم إيطاليا مرة أخرى دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل السلام في ليبيا.

“يشار إلى أن مشروع “نحو مصالحة وطنية في ليبيا” الذي ينفذه كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يعمل على دعم جهود المصالحة التي تبذلها السلطات الوطنية والمحلية إلى جانب المجتمع المدني وشركاء أخرين في ليبيا.

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