شركة الكهرباء : على المواطنين ترشيد إستهلاك الكهرباء مهما كان بسيطاً

ليبيا – أهابت الشركة العامة للكهرباء أمس السبت المواطنين والجهات العامة والخاصة المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والتعاون في هذا الشأن مهما كان بسيطاً.

الشركة أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأن ترشيد استهلاك الكهرباء له أثره الإيجابي على تحسين مستوى الخدمة المقدمة ، مطالبةً المواطنين بالإكتفاء بتشغيل جهاز مكيف واحد وضبطه على درجة حرارة 25 درجة مئوية .

كما طالبت الشركة بفصل كل الأحمال الزائدة عن الحاجة بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية إلى جانب فصل التيار الكهربائي عن سخانات المياه في فصل الصيف ، مبينةً بأن ذلك سيساهم كثيراً في الحد من استهلاك الكهرباء ومؤشر على وعي وإدراك المواطنين لمسؤولياتهم تجاه الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية