استشهاد جندي وإصابة أخر في مواجهات مع جيوب الإرهابيين بدرنة

أخبار ليبيا 24

استشهد أحد جنود الجيش الليبي وجرح أخر أمس السبت خلال مواجهات مع جيوب الجماعات الإرهابية في مدينة درنة.

وقالت مصادر عسكرية أن الجندي مشاء الله بوجازية التابع للكتيبة 102 مشاة استشهد فيما جرح زميله محمد فرج عويكش في المدينة القديمة في حي البلاد.

وكان آمر الكتيبة 102 مشاة العقيد إدريس الجالي قد قال في تصريح لأخبار ليبيا 24 أنه لم يتبقَ من العناصر الإرهابية في مدينة درنة إلا عناصر قليلة محاصرة في حي المغار والمدينة القديمة وسوق الظلام بأسلحة خفيفة ودون إمداد أو تموين.

وأكد الجالي أن قوات الجيش تحاربهم بتكتيك عالي وأنهم سوف يسقطون سريعا، منوهاً أن 4 عناصر قاموا بتسليم أنفسهم لقوات الجيش وأن أحدهم مصاب.

وبين أن أحد أفراد الجيش استشهد يوم الجمعة، فيما جرح أربعة آخرون.

وشدد على أن قوات الجيش تسيطر على مدينة درنة وتفرض الأمن والآمان عليها، وأن مداخل المدينة مفتوحة للمواطنين والمواد الغذائية والوقود والغاز تدخل وخاصة في الأحياء المحررة .

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