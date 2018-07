تسليم شحنة مساعدات إيطالية للبلديات المتضررة من الإتجار بالبشر

المتوسط:

أعلن السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، أمس السبت عن تسليم شحنات جديدة من المساعدات العاجلة مقدمة من إيطاليا للبلديات المتضررة من عمليات الاتجار بالبشر في الأسابيع القادمة.

وتابع السفير الإيطالي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي”توتير”، أن الشحنات تأتي في إطار برنامج جسر التضامن والذي يشمل 20 مليون يورو مقدمة من ايطاليا لـ 20 بلدية وتستهدف 1.5 مليون مواطن ليبي.

