الاتحاد الأوروبي يعلن رغبته في منح الطلبة الليبيين فرص دراسية في الجامعات الأوروبية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” صباح الامس السبت اجتماعاً مع فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية وضم الاجتماع كلا من سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “باتينا موشيدت “وعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ومن الجانب الليبي وزير الخارجية والمستشار السياسي للرئيس وعدد من مسؤولي المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية بالإضافة إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأكدت “موغريني” عن سعادتها لتجاوز الازمة في منطقة الهلال النفطي وعودة الامور إلى طبيعتها واضافت إن سياسة الاتحاد الأوروبي تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا وأن الاهتمام ليس مقتصراً على قضية الهجرة بل هناك العديد من المشاريع لدعم ليبيا في المجال الاقتصادي ودعم البلديات وأجهزة الدولة ومؤسساتها إضافة لبرنامج تدريب خفر السواحل والعمل المشترك على تأمين حدود ليبيا الجنوبية كما أبدت عن استعداد الاتحاد الأوروبي بتخصيص منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الأوروبية.

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