شركة مليتة للنفط تشرع في حفر بئرين جديدين

كشفت شركة مليتة للنفط والغاز عن بدأها امس السبت في أعمال حفر بئرين جديدين بالمنصة الرابعة التابعة لحقل البوري النفطي.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” أنها باشرت أعمال الحفر فور انتهاءها من مرحلة التجهيزات الفنية واللوجستية التي انطلقت الشهر الماضي وأن هذه الخطوة تأتي بهدف رفع نسبة انتاج النفط اليومية من خلال تطوير الحقول البحرية وزيادة مستوى إمداداتها، مشددةً على أن كافة الدراسات تُشير إلى أن عائدات البئرين الجديدين ستكون وفق المستوى المطلوب والمُعد له سابقاً.

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