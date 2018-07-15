عدد سكان ليبيا.. تقرير يكشف “الرقم المُحيّر”

احتفل العالم قبل أيام باليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو، وبهذه المناسبة كشف موقع Worldometer التابع لمنظمة تهدف إلى توفير إحصائيات عالمية بطريقة يسهل الوصول إليها، أن الهند تُعد الدولة الأعلى كثافة ومنغوليا كانت الأقل من بين دول العالم.

ويكثر الحديث عن الإحصائيات الفعلية لعدد السكان في ليبيا، وسط غياب أي أرقام صادرة عن جهات رسمية توضّح العدد الحقيقي للسكان، بينما جاءت في تقرير الموقع Worldometer في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث عدد السكان.

خلال إعداد هذا التقرير وصل عدد سكان العالم بأكمله إلى 7 مليار و936 مليون نسمة، وخلال قراءتك لهذه الكلمات سيكون قد ارتفع مئات الآلاف وربما أكبر.

وإليك ترتيب الدول العربية من حيث تعداد السكان والخصوبة:

1- مصر (99,375,741)

حلّت مصر في المرتبة الأولى من حيث النمو السكاني والذي وصلت نسبته إلى 1.87% بينما معدل الخصوبة وصل إلى 3.4٪.

2- الجزائر (42,008,054)

وحلت الجزائر في المركز الثاني مع نمو سنوي وصل إلى 1.67% ومعدل خصوبة بنسبة 3%.

3- السودان (41,511,526)

وصل النمو السنوي للسودان إلى 2.41٪، ومعدل الخصوبة: 4.8٪.

4- العراق (39,339,753)

المركز الرابع كان من نصيب العراق بنسبة نمو سنوي بلغت 2.78٪، ومعدل خصوبة: 4.6٪.

5- المغرب (36,191,805)

أما المركز الخامس فكان من نصيب المغرب بنسبة نمو سنوي: 1.27 ٪، ومعدل خصوبة: 2.6 ٪.

6- السعودية (33,554,343)

وحلت السعودية بالمركز السادس عربياً والأول من بين دول الخليج العربي بنمو سنوي بنسبة: 1.87 ٪، ومعدل خصوبة: 2.7٪.

7- اليمن (28,915,284)

وجاءت اليمن سابعاً بنسبة نمو سنوي: 2.35٪ ومعدل خصوبة: 4.4٪.

8- سوريا (18,284,407)

النمو السنوي في سوريا كان: 0.08 ٪ ، ومعدل الخصوبة: 3.1٪.

9- الصومال (15,181,925)

النمو السنوي: 2.98٪ ، معدل الخصوبة: 6.6٪.

10 – تونس (11,659,174)

النمو السنوي: 1.10 ٪، معدل الخصوبة: 2.3٪.

11- الأردن (9,903,802)

النمو السنوي: 2.08٪، معدل الخصوبة: 3.6٪.

12 – الإمارات العربية المتحدة (9,541,615)

النمو السنوي: 1.50 ٪، معدل الخصوبة: 1.8٪.

13 – ليبيا (6,470,956)

أما ليبيا فقد جاءت بالمركز الثالث عشر مع تعداد سكاني اقترب من 6 ونصف مليون نسمة، بنمو سنوي بلغ 1.51٪، ومعدل الخصوبة: 2.4٪.

14 – لبنان (6,093,509)

النمو السنوي: 0.18 ٪، معدل الخصوبة: 1.7٪.

15 – فلسطين (5,052,776)

النمو السنوي: 2.68 ٪، معدل الخصوبة: 4.3٪.

16 – عمان (4,829,946)

النمو السنوي: 4.18٪، معدل الخصوبة: 2.9٪.

17- موريتانيا (4,540,068)

النمو السنوي: 2.71٪، معدل الخصوبة: 4.9٪.

18 – الكويت – (4,197,128)

النمو السنوي: 1.46٪، معدل الخصوبة: 2.1٪.

19 – قطر (2,694,849)

النمو السنوي: 2.11٪، معدل الخصوبة: 2.0٪.

20 – البحرين (1,566,993)

النمو السنوي: 4.99٪، معدل الخصوبة: 2.1٪.

21 – جيبوتي (971,408)

النمو السنوي: 1.51٪، معدل الخصوبة: 3.1٪.

22- جزر القمر (832,347)

النمو السنوي: 2.26٪، معدل الخصوبة: 4.6٪.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية