بينهم امرأة… 22 عملية انتحارية نفذتها الجماعات الإرهابية في درنة

أخبار ليبيا24

نفذت الجماعات الإرهابية في مدينة درنة منذ انطلاق عملية تطهير واستعادة المدينة من قبل القوات المسلحة الليبية في 7 مايو المنصرم 22 عملية انتحارية إرهابية بواسطة سيارات مفخخة.

وكشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن من بين منفذي تلك العمليات الإرهابية بواسطة سيارة مفخخة امرأة وتدعى ( إ . ال . ق ) وهي شقيقه قيادي في تنظيم الدولة ويقاتل هو أيضا في محور ‎”المغار” حاليا.

وأكد المصدر أن عدد من النسوة تقاتل في صفوف العناصر الإرهابية ومنهن ثلاث شقيقات وهن زوجات لقيادات في تنظيم الدولة وقتلوا في وقت سابق وتتواجد تلك الشقيقات في محور “المغار” .

ولفت المصدر إلى أنه من ضمن منفذي تلك العمليات الإرهابية إسلام عبدالعزيز فرطاس، وأيوب فكري سليمان العكاري، وسليمان وهاب الملاح، و بن ناصر صالح بن ناصر، و علاء رابح الشاعري، و عبدالله محمود لقرع الشاعري، و أجويدة رجب بالحسين الشاعري.

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