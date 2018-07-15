عودة التيار الكهربائي الآن الى مدينة رأس لانوف بعد انقطاع دام لمدة 14 ساعة

عاد الآن التيار الكهربائي الى مدينة رأس لانوف بعد انقطاع دام لمدة 14 ساعة بسبب خروج محطة رأس لانوف 400 التحويلية عن الخدمة خلال الساعات الاولى من فجر اليوم مما أدى الى بلاك أوت و اظلام تام في المنطقة الممتدة من مدينة رأس لانوف شرقا الى مدينة سرت غرباً بسبب عطل فني في المحطة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاقتصادية
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