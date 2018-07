” الرقابة الإدارية ” يجتمع مع ممثلي مكاتب مركز الرقابة على الأدوية والأغذية

المتوسط:

عقد رئيس الهيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عبد السلام الحاسي اجتماعا مع مدراء الإدارات العامة بالهيئة مع مدراء فروع ومكاتب مركز الرقابة على الأدوية والأغذية، ومدراء الأقسام بالفروع بمقر الهيئة في البيضاء، اليوم الأحد.

وتناول الاجتماع الوضع الراهن للمركز والمشاكل التي تواجهه، وكيفية ابعاده عن التجاذبات السياسية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي على ضرورة أن يتم العمل في المركز بروح الجماعة والابتعاد عن التجاذبات السياسية والمشاكل الشخصية باعتبار أن المركز يخدم المواطن ويعتبر هو صمام الأمان الغذائي والدوائي له، وويجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشحنات التي يتم توريدها لأن هناك من يتصيد في الأخطاء ويحاول الطعن في المركز والعاملين به.

وحذر الحاسي من تبعات ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل وكيل الهيئة بطرابلس والتي سوف يترتب عليها خلق الفوضى في فروع المركز واستغلال الوضع لتمكين أشخاص غير مؤهلين وغير متخصصين في المركز مما قد يؤدي إلى التأثير على عمل الإدارات الفنية وإدخال بضائع وأدوية غير مطابعه للمواصفات.

وحث الحاسي الإدارات الفنية بالمركز على مواصلة عملها والتنسيق فيما بينها لأن أي خلل يحدث في عمل هذه الإدارات سوف يؤثر على صحة الإجراءات التي تتخذ حيال شحنات الغذاء والدواء مما سيكون له الأثر السيء على صحة المواطن.

