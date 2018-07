المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنَّ التيار عاد إلى مدينة رأس لانوف، بعد انقطاع دام لمدة 14 ساعة، بسبب خروج محطة رأس لانوف 400 التحويلية عن الخدمة.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء، أنَّ هذا العطل أدى إلى خروج المحطة خلال الساعات الأولى من فجر اليوم إلى ظلام تام في المنطقة الممتدة من مدينة راس لانوف شرقاً إلى مدينة سرت غرباً.

