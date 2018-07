«السراج» يُناقش مع وفد «قصر بن غشير» مشاكل البلدية

المتوسط:

استقبل صباح اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فايز السراج، وفدًا ضم عضو مجلس النواب عن بلدية قصر بن غشير محمد بشير الفيرس، وعميد البلدية محمد الصكوح وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وذلك في إطار حرصه على اللقاء المباشر مع المجالس البلدية في ليبيا لإيجاد حلول لما تواجهه من مشاكل ومختنقات.

وأطلع الوفد «السراج» على أوضاع المرافق في البلدية، ومشاكل البنية التحتية، وما خلفته الاشتباكات الأخيرة بالمنطقة من أضرار لعدد من المباني، وناقش السراج، المشاكل المعروضة وأصدر تعليماته لجهات الاختصاص للتقييم والبدء في حل تلك المختنقات وفقا للأولويات التي عرضها الوفد.

ووضع «السراج»، البلدية ضمن برنامج زياراته الميدانية للاطلاع مباشرة على أوضاعها.

