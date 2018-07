المتوسط:

وقع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان هاجييف، اتفاقًا لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا.

ونص الاتفاقية على تعهد إيطاليا بدعم جهود المصالحة الوطنية التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا،

كما تضمنت الاتفاقية تقديم منحة مالية قدرها 500 ألف يورو لبرامج التنمية في ليبيا.

