المتوسط:

تمكن قسم النجدة التابع لمديرية أمن ترهونة من ضبط سيارة نوع «تويوتا» تقوم بنقل كمية من اللحوم بطريقة غير صحية ولا تصلح للاستهلاك البشري، وذلك وفقًا لما أفادت به إدارة العلاقات والإعلام ببلدية ترهونة.

وأشارت إدارة العلاقات والإعلام ببلدية ترهونة، خلال منشورٍ لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنّه تمَّ إحالة اللحوم غير الصحية إلى جهاز الحرس البلدي لإتخاد الإجراءات القانونية.

