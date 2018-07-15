"يضيء عالمنا بشكل فريد"… أوباما يوصى بقراءة كتاب لمؤلف عربي والقذافي يقف وراء الاختيار

وقال أوباما إنها ستكون محور اهتمامه عندما يزور القارة الإفريقية هذا الأسبوع في جولة هي الأولى له بعد مغادرته البيت الأبيض.

This week, I’m traveling to Africa for the first time since I left office – a continent of wonderful diversity, thriving culture, and remarkable stories. As I prepare for this trip, I wanted to share a list of books that I’d recommend for summer reading: https://t.co/W4Jc0N23iy — Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2018

“العودة”.. وسجون القذافي

كان من بين هذه القائمة كتاب “العودة” للمؤلف الليبي هشام مطر، ويتناول الكتاب سيرة المؤلف وعودته إلى ليبيا بعد 30 عاما قضاها في الخارج بسبب خلاف والده مع نظام العقيد الليبي معمر القذافي.

وعن كتاب “العودة”، قال أوباما في منشوره عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:

إنها مذكرات مصاغة بشكل جميل وتعكس بمهارة تاريخ ليبيا الحديث، مع سعي المؤلف الحثيث للبحث عن والده الذي احتفى في سجون القذافي.

وقد فاز الروائي والشاعر الليبي هشام مطر بجائزة بوليتزر عن روايته “العودة”، وجاء في أسباب منح الجائزة أن الرواية تقدم “مرثاة للوطن والأب بضمير المتكلم تفحص بمشاعر محكومة الماضي والحاضر في منطقة مأزومة”، بحسب رويترز.

فوز الروائي الليبي هشام مطر بجائزة بوليتزر عن رواية العودةhttps://t.co/3sS5HeM6zi pic.twitter.com/6VT4MncuDS — مجلة أقلام عربية (@arab_pens) April 19, 2017

أفريقيا… مصدر إلهام أوباما وقارة “الحكايات التي لا تنسى”

أضاف أوباما في منشوره: “هذا الأسبوع، سأزور أفريقيا —قارة التنوع الرائع حيث الثقافة المزدهرة والحكايات التي لا تنسى- لأول مرة منذ ترك منصبي”.

وتابع:

على مر السنوات، استلهمت من تقاليدها الأدبية غير العادية. وبينما استعد لرحلتي، أريد أن أتشارك معكم قائمة بالكتب التي أوصي بقرأئتها خلال هذا الصيف.

كان أوباما قد زار أفريقيا عدة مرات. وتشمل زيارته هذه المرة كينيا موطن أجداده، التى كان قد زارها أول مرة عندما كان في العشرينيات من عمره، حيث استلهم كتابه الأول “أحلام من أبي”.

ومن المقرر أن يزور أوباما جنوب إفريقيا حيث يلقي خطابا باسم موسسته أوباما فاونديشن بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد نلسون مانديلا.

والقائمة تضم 5 كتب أخرى

كان من بين الكتب التي أوصى بها أوباما أيضا كتاب “طريق طويل” لنيلسون مانديلا. وكتاب “الأشياء تتداعى” لشينوا أشيبي، الذي وصفه بأنه تحفة ألهمت أجيالا من الكتاب في نيجيريا، وأفريقيا والعالم.

Local and international movies including Black Panther and Mandela-Long Walk to Freedom will also be hosted by the Gauteng Film Commission #GPYouthExpo #Tshepo1Million pic.twitter.com/PgIgatHarn — GautengGov (@GautengProvince) June 6, 2018

وكانت رواية “حبة قمح” للمؤلف نغويي وا ثيونغو التي يرسم فيها الكاتب وقائع الأحداث التي أدت إلى استقلال كينيا.

A GRAIN OF WHEAT & THINGS FALL APART are two of @PublishersWkly’s “Essential African Novels”: https://t.co/iL8XXT8rhp pic.twitter.com/VCAWQv6cVP — Penguin Classics (@PenguinClassics) May 8, 2017

فضلا عن كتاب “أميريكانا”، للكاتب تشيماماندا اديتشي، وكتاب “العالم كما هو” للمؤلف بن رودز.