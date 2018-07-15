بالفيديو | وحدات الجيش تحبط مخطط إرهابي كبير يستهدف المناطق المحررة في درنة

ليبيا – تمكنت فرق القبض والتحري التابعة للإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة من إقتحام أوكار لخلايا إرهابية بمدينة درنة وضبط 50 جهاز تفجير من النوع الحديث.

الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب أوضحت عبر فيديو بثته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أنها تمكنت من ضبط حقائب متفجرة وعدد كبير من الملصقات الخاصة بتفجير السيارات.



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وأوضحت الإدارة أنه خلال عملية الإقتحام تم العثور على ألغام ارضية وعبوات ناسفة وألغام مخفية (مساطر) وقذائف ملغمه ومجهزة للتفجير إلى جانب وجود كتب خاصة بأمير تنظيم القاعدة “أيمن الظواهري” تحث على العمليات الانتحارية.