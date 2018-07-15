سلامة ونائبته وليامز يبحثان مع وفد مصراتة التطورات السياسية بليبيا

التقى الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، مع وفدا برلمانيا من مدينة مصراتة في مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.

وذكرت البعثة الأممية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الأحد، أن اللقاء والمباحثات تمحورت حول التطورات السياسية في ليبيا، وأهمية الإصلاح الاقتصادي وضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ويسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان وزملائه في البعثة من خلال هذه اللقاءات مع أطراف النزاع في البلاد إلى إيجاد حل للأزمة التي طال أمدها بسبب تعنت بعض الأطراف.

وربما يبحث سلامة رفقة نائبته للشؤون السياسية المكلفة مؤخرا بهذا المنصب الأمريكية ستيفاني وليامز، إلى إيجاد طرق جديدة للأزمة الليبية، بحسب ما يرى مراقبون محليون.

وتعتبر مدينة مصراتة من أهم الأطراف السياسية في الأزمة الليبية التي تعيشها البلاد منذ سنوات وأضرت بالاقتصاد المحلي، لما لها من ثقل سياسي في المشهد.

وتشهد العملية السياسية في ليبيا خلال هذه الفترة ركودا يصفه بعض المراقبين بالمؤقت، رغم الجهود المحلية والدولية لاستئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين في أسرع وقت ممكن للوصول إلى حل للأزمة.

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