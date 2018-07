مديرية أمن ترهونة تنشر كمائن متحركة على الطرق الرئيسية

المتوسط:

أفادت إدارة العلاقات والإعلام ببلدية ترهونة، بأنَّ قسم النجدة بمديرية أمن ترهونة أقامَ بوابات فجائية «كمائن متحركة» بالطرق الرئيسية داخل بلدية ترهونة.

وفي سياقٍ آخر، كانت لجنة أزمة الوقود والغاز، قد أعلنت، أن غرفتي العمليات الأمنية بمدينتي ترهونة وبني وليد، تمكنتا من احتجاز شاحنة تحمل وقود مهرب.

وأضافت لجنة أزمة الوقود والغاز، خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ غرفة أمن ترهونة قبضت على سائق هذه الشاحنة التي تحمل وقود مهرب، في الوقت الذي تمَّ فيه إحالته إلى النيابة العامة بتهمة تزوير ختم اللجنة التابعة لغرفة العمليات ببني وليد.

