أوقاف البيضاء تحذر الأئمة والخطباء من التعرض لمجلس النواب وحكومته

حذرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة بالبيضاء، الأئمة والخطباء التابعين لها من التعرض لمجلس النواب والحكومة المؤقتة ووزارتها وهيئاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد رئيس الهيئة عبد المولى غيث في بيان له، على أن هذا الخطاب يعد بمثابة إنذار أخير لكل من يتعرض لمجلس النواب والحكومة المؤقتة الموازية بالبيضاء، وقد تصل الإجراءات القانونية إلى الإقالة من المهام المكلفين بها، بحسب ما ذكر البيان.

وطالبت الهيئة، مديرو مكاتب الأوقاف بالمناطق باتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لهذا الكتاب وإفادتها بذلك، مؤكدة أنه في حال ثبوت أي كتابة ولم تتخذ أي إجراءات حيال صاحبها فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مدير المكتب المعنى وصاحب الكتابة، وفق نص البيان.

وأشار البيان، إلى أنه “لوحظ من خلال متابعتها لما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، وجود العديد من الكتابات التي تبث فيها التعريض بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومديرو الإدارات بها، وأعضاء اللجنة العليا للإفتاء”.

وأوضح البيان، أن “أصحاب هذه الكتابات أغلبهم من المتعاونين مع الهيئة بصفات مثل الإمامة والخطابة والتحفيظ وغيرها من الصفات الأخرى، ولم تتخذ ضدهم أي إجراءات من قبلكم بالرغم من تعميمنا السابق بعدم التعرض للهيئة واللجنة العليا للإفتاء في هذه الكتابات”.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة الموازية في مدينة البيضاء شرق ليبيا، يديرها جماعة ما يعرف بالسلفية “المداخلة”، التي تفرض أحيانا أوامرها وقرارتها وآرائها في المنطقة الشرقية بقوة السلاح.

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