المتوسط:

كشفت مصادر لـ(المتوسط)، عن تنظيم طلبة الشهادة الثانوية مظاهرات داخل جامعة طرابلس احتجاجا على الامتحانات.

وأضافت المصادر، ” إن سبب المظاهرات اعتراضا على صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، وهدد الطلاب بعدم حضور الامتحانات الاسبوع القادم”.

وأكملت المصادر،” إن هناك أنباء عن إطلاق نار وحرق سيارات وملاحقة وضبط عدد من المحتجين داخل جامعة طرابلس”.

