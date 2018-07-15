 الإجراءات الاستثنائية لتعليم الوفاق تتسبب في تظاهر طلبة الثانوية في طرابلس

طرابلس-العنوان

شهدت جامعة طرابلس اليوم الأحد مظاهرات لطلبة الشهادة الثانوية امتدت إلى خارجها بحسب ما ذكر مراسل العنوان مع إطلاق رصاص في الهواء؛ ما تسبب في إرباك الطلبة، وتأتي التظاهرة احتجاجا على وضع الامتحانات وصعوبة الاسئلة في بعض المواد بصفة عامة ومادة اللغة الإنجليزية بشكل خاص.

وكانت قد قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق بإطلاق جملة من الإجراءات الاستثنائية التي أربكت الطلبة وأهاليهم حيث قامت بنقل امتحانات جميع الطلبة إلى القاعات الجامعية وتحت إشراف أعضاء هيأة تدريس ومعيدي الجامعات في محاولة للقضاء على ظاهرة الغش حسب وصفها، ووفرت الوزارة حافلات تقل الطلبة من مدارسهم إلى قاعات جامعة طرابلس وسط حراسة أمنية مشددة.

ولم تلاقي هذه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة استحسان أغلب الطلبة كون أن إجراء هذه الامتحانات تسبب لهم في رهبة كبيرة كونهم غير متعودين على القاعات الجامعية والمدرجات الدراسية.

وتعاني العاصمة طرابلس هذه الفترة من انقطاعات في الكهرباء تصل إلى 12 ساعة يوميا مما يتسبب في وضع الطلبة في ضغط نفسي كبير في ظل عدم التركيز مع ارتفاع نسب حرارة الطقس في مثل هذا الوقت من السنة.

وفي تصريحات صحفية سابقة أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة أن ظاهرة الغش في الامتحانات برزت بعد أن بلغت نسبة النجاح في المرحلة الثانوية الـ95% خلال العام الدراسي 2012- 2013 مقارنة بـ76% في العام 2009-2010.

وأوضح بأن هذه النسب المرتفعة وغير الواقعية تسببت في وجود أعداد كبيرة من الطلبة للدخول إلى الجامعات الليبية مما اضطرنا إلى إجراء امتحانات المفاضلة بنفس الأسئلة ولكن بظروف مختلفة حيث كانت نسبة النجاح في العام الماضي 92.65 ولكن داخل قاعات جامعية وتحت إشراف اساتذة جامعيين كانت النسبة أقل من 50% وهذا مؤشر يؤكد أن النسب العامة خلال السنوات الماضية هي نسب غير واقعية وأن زيادة الغش وعدم انضباط لجان الامتحانات ساهم في أن تكون النسب بهذه الطريقة.

يشار إلى أن قطاع التعليم يعاني منذ مدة ليست بالقصيرة من تسرب بعض أسئلة الامتحانات مما تسبب في إعادة بعض الامتحانات في العديد من المدن الليبية.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية