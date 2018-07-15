ديوان المحاسبة يرد على الكبير: جميع المعلومات الواردة في تقريرنا بشأن المصرف المركزي تم إحالتها للنائب لعام

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بديوان المحاسبة بطرابلس إبراهيم بوزريبة أمس السبت إن المعلومات التي وردت في تقرير الديوان السنوي لعام 2017 الخاصة بمصرف ليبيا المركزي موثقة ومعززة بالمستندات.

بوزريبة أكد في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” على أن ديوان المحاسبة مسؤول عن كل ما ورد في هذا التقرير والمستندات التي استند إليها حيث أحيلت إلى الجهات المختصة كالرقابة الإدارية وقسم التحقيقات بمكتب النائب العام لفتح تحقيق في كل التجاوزات والمخالفات.

وأشار مدير مكتب الإعلام بديوان المحاسبة إلى أن الديوان سيرسل خلال الفترة القادمة مستندات أخرى إلى الجهات ذات العلاقة بالخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية