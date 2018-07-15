الوطنية للنفط: وقفة احتجاجية تنديداً بأحداث الشرارة   

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ومجالس الإدارات بالشركات التابعة لها تنظيم وقفة احتجاجية غداً الإثنين، أمام المقر الرئيسي للشركة في طرابلس، تنديداً بالهجوم الذي تعرض له حقل الشرارة وأسفر عن خطف 4 من الموظفين أُفرج عن 2 منهم.

وأشارت الشركة إلى أن الوقفة الاحتجاجية ستنطلق على تمام الساعة العاشرة صباحاً بمُشاركة موظفيها وأعضاء مجلس الإدارة.

وتعرض حقل الشرارة النفطي إلى هجوم مُسلح صباح أمس الأحد من قبل مجموعة مجهولة اقتحمت المكان واختطفت 4 موظفين بينهم أجنبي يحمل الجنسية الرومانية.

وتسبب الهجوم في خفض إنتاج الحقل من 300 ألف برميل يومي إلى 80 ألف برميل فقط، في خسارة جديدة تلاحق إنتاج النفط الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية