مجلس النواب يستأنف غدا مناقشة مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن المجلس سيستأنف غدا الاثنين جلسته التي علقها في السادس والعشرين من يونيو الماضي.

وتوقع بليحق في تصريح لقناة ليبيا أن يواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور.

يشار إلى أن المجلس قد ناقش في جلسته الماضية مواد مشروع القانون والتي تضمنت تصويتا مبدئيا حول بعض التعديلات على مواد مشروع القانون أهمها التصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور من دون إبداء المسببات لمن يقول (لا) ، وكذلك تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية وإلغاء وجود دائرة انتخابية رابعة في الخارج، مع التأكيد على أن هذه التعديلات بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري.

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