توجيهات لحل مشاكل قصر بن غشير

وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأحد، الجهات المختصة للعمل على حل المختنقات التي تواجه بلدية قصر بن غشير.

جاء ذلك خلال استقبال السراج لوفد ضم عضو مجلس النواب عن بلدية قصر بن غشير محمد بشير الفيرس، وعميد البلدية محمد الصكوح، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، إن الوفد وضع السراج في صورة أوضاع المرافق في البلدية، ومشاكل البنية التحتية، وما خلفته الاشتباكات الأخيرة بالمنطقة من أضرار لعدد من المباني.

وأضاف المكتب في بيان إن السراج وضع بلدية قصر بن غشير ضمن برنامج زياراته الميدانية للاطلاع على أوضاعها.

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