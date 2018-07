الإفراج عن الصحفيين سليمان قشوط ومحمد اليعقوبي

المتوسط:

أفاد مصدرٌ من قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، بأنّهُ تمَّ الإفراج عن الإعلامي سليمان قشوط مسؤول مهرجان جائزة سبتيموس، ومحمد اليعقوبي المدير التنفيذي للجائزة.

كانت قوة الردع، قد ألقت القبض على الإعلاميين في شهر أبريل الماضي، أثناء تواجدهم في أحد مقاهي العاصمة طرابلس.

وبحسب ما تمَّ تداوله آنذاك من أصدقاء الإعلامى «قشوط» وعدد من نشطاء الفيسبوك، فأن سبب القبض عليه في شهر أبريل الماضي، يعود للاعتراض على حفل الجائزة الذي أقيم خلال شهر مارس الماضي، وحضره عدد كبير من الإعلاميين والفنانين، فيما انتقد إقامته عدد من المتشددين.

ويقام مهرجان جائزة سبتيموس، سنوياً منذ عام 2012، حيث تتوزع الجوائز في عدد من المجالات الفنية والإبداعية،من بينها التقديم الإذاعي والتلفزيوني، فضلاً عن جوائز الغناء والتمثيل، وأضافت الجائزة هذه السنة فئات الريادة والإبداع.

