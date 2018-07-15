نظمت الشبكة الليبية لتمكين المرأة في طرابلس جلسة حوارية حول الإطار الدستوري للانتخابات القادمة، تناولت مشاركة المرأة الليبية في كل مراحل الاستحقاق السياسي، وتعزيز دورها في المشاركة السياسية والانتخابات القادمة.

وتناولت الجلسة التي حضرها رئيس مكتب المرأة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ماجدة السنوسي، وعدد من النشطاء والقيادات الفاعلة في المجتمع المدني، تناولت نقاشات وتساؤلات حول الخيارات المتاحة للمرحلة المقبلة والنتائج المترتبة عليها، كالاستفتاء على الدستور، وتعديل الاتفاق السياسي، والذهاب مباشرة لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة بدون دستور جديد، إضافة إلى خيار العودة لدستور الاستقلال للتوافق عليه، أو الخروج من المرحلة الحالية بإطار دستوري متفق عليه.

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