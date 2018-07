المتوسط:

أفاد «المجلس البلدي امساعد»، بأنّه تمَّ الانتهاء من إجراءات المنطقة الحرة بالبلدية، التي استمرت لمدة عامين.

وأضاف «المجلس البلدي امساعد»، خلال منشورٍ له على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ المهندس سعد العوامي، بذل جهودًا كبيرة لوضع أساس هذا المشروع الكبير.

وأوضح «المجلس البلدي»، أنَّ المنطقة الحرة تحقق فرص عمل، وإقامة مشاريع استثمارية عملاقة.

The post الانتهاء من إجراءات المنطقة الحرة ببلدية امساعد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية