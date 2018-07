موغيريني: الاتحاد الأوروبي تدعم ” الوفاق” في تأمين الحدود الليبية الجنوبية

المتوسط:

أكدت الممثل الأعلى للسياسات الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عقب مغادرتها مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، ” إن زيارتها تأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لعلاقات التعاون مع ليبيا في عديد المجالات ودعم ليبيا نحو تحقيق الأمن والاستقرار”.

وأضافت، ” إنها اتفقت مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ووزير الخارجية محمد سيالة سبل تطوير التعاون والدعم الفني والتقني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتأمين الحدود الليبية الجنوبية وتدريب خفر السواحل الليبي إضافة إلى تطوير التعاون في مجال التعليم والمنح الدراسية للطلبة الليبيين والتعاون في القطاع الصحي.

وأوضحت، الأهمية التي يوليها الاتحاد للتعاون مع ليبيا في المجال الاقتصادي وسعيه لترسيخ هذا التعاون.

