افتتاح مكتب خدمات ضمانية بمدينة سوسة

افتتح بمدينة سوسة مكتب الخدمات الضمانية، بهدف تقديم الخدمات إلى شريحة المتقاعدين والمكفولين من صندوق الضمان الاجتماعي في كامل المنطقة الساحلية الممتدة من راس الهلال إلى مرتفعات شحات.

وحضر حفل الافتتاح رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي إدريس احفيظة، وعدد من مديري الإدارات، إضافة إلى أعيان ومشائخ منطقة سوسة وموظفي مكتب الخدمات.

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