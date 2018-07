المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، صباح اليوم الأحد، بمقر المجلس بطرابلس، عميد الأدباء والكتاب الليبيين الدكتور خليفة حواس.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع التي تواجه عمل اتحاد الأدباء والكتاب وذلك بعد استعادة ليبيا لعضويتها في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

وأحاط حواس «السراج» برسالة الأمين العام للأدباء والكتاب العرب التي ثمن فيها جهود «السراج» في دعم اتحاد الأدباء والكتاب الليبيين، وعبر السراج عن اهتمامه بدعم الكتاب واتحاداتهم، مشيراً إلى أهمية دورهم في تجاوز الأزمة الراهنة، وترسيخ قيم التسامح والتوافق والسلام.

The post خلال لقائه بـ عميد الأدباء.. «السراج» يتعهد بدعم اتحاد الكتاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية