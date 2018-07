«جلالة» يبحث مع فريق «الدعم النفسي» آخر تطورات اتفاق تاورغاء ومصراتة

المتوسط:

التقى وزير شؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله، فريق الدعم النفسي والاجتماعي والحوار للسيدات من مصراته وتاورغاء وطرابلس، بالتعاون مع معهد السلام الأمريكي، حيث تم استعراض مشاريع الفريق المستقبلية في إطار دعم عمل لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراته.

ورحب “جلاله” بالدعم الذي يقدمه معهد السلام الأمريكي ودوره البناء في التعاون التقني مع مؤسسات الدولة ودفعه بالخبرات لتطوير برامج عمله في إدارة الحوار وإعطاء الأولوية للاحتياجات المحددة لفريق العمل في المستقبل.

يذكر أن معهد السلام الأمريكي سيوفر البرنامج التدريبي المناسب لبناء قدرات الفريق، وسيعمل فريق الدعم النفسي والاجتماعي والحوار للسيدات تحت إشراف وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، وسيكون نموذج لإشراك المرأة الليبية في قضايا السلام والاستقرار في بلادنا، لإتاحة الفرصة لتطوير أدوات الحوار بين الأطراف المتنازعة خاصة في شأن العودة للنازحين بالداخل وإعادة إدماجهم.

