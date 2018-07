المتوسط:

التقي وزير شؤون النازحين والمهجرين، يوسف جلالة، اليوم الأحد مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والوفد المرافق له، لبحث آليات التعاون في تحديث التقارير بخصوص تعداد النازحين وآلية التسجيل وتطويرها مع المؤسسات الحكومية.

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحضور مدير مكتب الهيئة الليبية للإغاثة فرع طرابلس، أنشطة المفوضية في ليبيا بشأن الدعم الإنساني للنازحين بالداخل والمناطق العائدين منها مؤخرا، إضافة إلى المساهمة في دعم تهيئة الخدمات الأساسية لمناطق العودة، خاصة مدينة تاورغاء والتقييم الميداني لبناء مشاريع دعم تتناسب مع أولويات وزارة الدولة.

وأشاد “جلالة” بجهود المفوضية في توفير الدعم الإنساني للنازحين والعائدين، والعمل من خلال مؤسسات الدولة المعنية كالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لرئاسة الوزراء، مؤكداً على أنه سيكون هناك مزيدًا من التنسيق في الفترة القادمة على صعيد التقارير المعنية بالبيانات عن النازحين وآليات التسجيل للعائدين بشكل منسق مع كافة المؤسسات الوطنية.

يذكر أن وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين وبالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراته، ستعمل على تهيئة الظروف المناسبة للقيام بزيارة ميدانية لمدينة تاورغاء للوقوف على الاحتياجات وتقييم حالة الخدمات الأساسية لتهيئتها بالشراكة مع باقي الوكالات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين.

The post تسجيل أعداد النازحين على أجندة «جلالة» ومدير مفوضية شئون اللاجئين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية