أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية عن نجاح فريق قسمي النقل وصيانة على من السيطرة على تسرب حدث في خط نقل الخام من حقل آمال إلى راس ﻻنوف.

وأدت الشركة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إن الفريق تمكن من إجراء الصيانة اللازمة والتغلب على الضرر الذي أصاب الأنبوب.

