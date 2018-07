“السراج” يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث ملف لكهرباء

المتوسط:

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ظهر اليوم الأحد بمقر المجلس بطرابلس اجتماعا طارئا ضم كل من وزير المالية، ومدير إدارة الميزانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ورئيس لجنة الأزمة طرابلس، ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة، ومدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بالشركة العامة للكهرباء.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقفة والإجراءات المتخذة حيالها.

كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق لتمكين الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ مشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في ليبيا.

وطالب السراج وزيري التخطيط والمالية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للاتفاق وبشكل عاجل على توفير مصادر لتمويل مشاريع الكهرباء، والشروع الفوري في معالجة مسألة طرح الأحمال وتوزيعها بشكل عادل ومؤقت في كافة المناطق إلى حين استكمال المشروعات المستهدفة التي تكفل معالجة هذه المشكلة بشكل جذري ونهائي.

