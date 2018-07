المتوسط:

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد عماري زايد، ظهر اليوم الأحد، مع سفير دولة تركيا لدى ليبيا محمد دوغان، ملف الجرحى الليبيين في تركيا وكيفية تذليل العراقيل التي تواجههم، وعودة الخطوط التركية، واستئناف عمل الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة.

وأكد عماري، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا وتركيا، معبرًا عن تقديره لدعم تركيا مسار التوافق في ليبيا، وتطلعها لتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

فيما جدد السفير محمد دوغان، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وجهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا، كما تناول اللقاء الذي عقد بديوان المواضيع ذات الشأن السياسي والأمني والاقتصادي.

The post «عماري» يبحث مع سفير تركيا استئناف عمل شركات بلاده في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية