“الردع” تفرج عن المدير العام والمدير التنفيذي لمهرجان “سبتيموس”

طرابلس-العنوان

أفرجت قوة الردع الخاصة، اليوم الأحد، عن الصحفيين سليمان قشوط ومحمد اليعقوبي، اللذين كانا محتجزين لديها منذ أكثر من شهرين.

وألقت قوة الردع الخاصة على سليمان قشوط مدير عام مهرجان جائزة سبتيموس، ومحمد اليعقوبي المدير التنفيذي للجائزة في الـ 30 من شهر أبريل الماضي أثناء وجودهما في إحدى مقاهي العاصمة طرابلس.

وأوضحت مصادر صحفية حينها بأن القبض على الصحفيين جاء على خلفية اعتراضات وانتقادات على حفل الجائزة الذي أقيم خلال شهر مارس الماضي، وحضره عدد كبير من الإعلاميين والفنانين.

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالوفاق عقب المهرجان عن تشكيل قوة أمنية خاصة لإيقاف ما وصفتها بالمهازل والحفلات “الماجنة”، في إشارة إلى حفل سبتيموس.

وأقيمت احتفالية جائزة سبتيموس في نسختها السادسة في قصر الخلد العامر بمدينة طرابلس في مارس الماضي، وانطلقت الجائزة في عام 2012، وتوزع خلالها الجوائز في عدد من المجالات الفنية والإبداعية.



Tweet



Telegram

WhatsApp





طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية