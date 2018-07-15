اجتماع طارئ يبحث ملف الكهرباء

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأحد، بمقر المجلس بطرابلس، اجتماعا طارئا لبحث ملف الكهرباء ومشاريع إنتاج الطاقة المتوقفة.

ووفق بيان لمكتب السراج الإعلامي، فقد استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقفة والإجراءات المتخذة حيالها.

ووجه السراج وزيري التخطيط والمالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للاتفاق وبشكل عاجل على توفير مصادر لتمويل مشاريع الكهرباء.

وطلب السراج البدء فورا في معالجة مسألة طرح الأحمال وتوزيعها بشكل عادل بكافة المناطق لحين استكمال المشاريع التي تكفل معالجة هذه المشكلة.

وحضر الاجتماع وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، ومدير إدارة الميزانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ورئيس لجنة الأزمة طرابلس، ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة، ومدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بالشركة العامة للكهرباء.

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