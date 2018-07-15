بالصور | الطائرة الرئاسية أنتونوف 74 تصل مطار معيتيقة بعد صيانتها في السودان

ليبيا – حطت بمطار معيتيقة أمس السبت الطائرة الرئاسية الخاصة طراز “أنتونوف 74” بعد رحلة صيانة وفق ترتيب مع شركات أوكرانية نفذت الصيانة على الطائرة بمقر مؤسسة الصافات بالسودان .

مطار معيتيقة أكد بحسب مكتبه الاعلامي على أنه نتيجة أعمال الصيانة تم تمديد العمر الإفتراضي للطائرة إلى عام 2020 لحين إجراء صيانة تمديد أخرى ، مشيراً إلى أن الطائرة تعرضت إلى الحجز لعدة مرات لظروف مختلفة.

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وأثنى مطار معيتيق على كل من ساهم في الإفراج على الطائرة من حكومة الوفاق والخارجية والسفارة الليبية بالسودان ولمدير مؤسسة الصافات على كل ما قدمه من دعم فني للشركة الأوكرانية التي نفذت الفحوصات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية