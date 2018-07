كتيبة 167 مشاة بـ شحات تُنظم أمسية تأبينية لتكريم أسر الشهداء

المتوسط:

أقيم مساء يوم الخميس أمسية تأبينية برعاية الكتيبة 167 مشاة بمدينة شحات، وذلك لتكريم أسر الشهداء من الكتيبة وأفرادها من الجرحى والمبتورين إزاء ما قدموه من تضحيات خلال مشاركة الكتيبة بعمليات تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية التي كانت تتحصن بداخلها.

وشارك في هذا الاحتفال، الذي أقيم بساحة الشهداء بمدينة شحات عدة شخصيات مسئولة، التي كان من بينها عميد بلدية شحات حسين بودرويشة، وآمر الكتيبة 167 مشاة المكلف العقيد محمد الفضيل، ومدير أمن شحات العقيد محمد فرج ورئيس فرع الإدارة العامة للأمن المركزي شحات المقدم حسين الصابر، وآمر كتيبة احتياط شحات العسكرية العقيد المهدي خطاب إلى جانب أسر الشهداء والجرحى بالكتيبة وعدد كبير من المواطنين بالمدينة.

وتخلل الحفل العديد من كلمات التكريم وتوزيع شهادات التقدير للمعنيين، كما قدمت رسالة شفهية من قبل آمر الكتيبة الذي أصيب بمعارك مدينة درنة العقيد حسين بوبعبوله.

