السراج يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث ملف لكهرباء

طرابلس-العنوان

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، تعليماته لشروع الفوري في معالجة مسألة طرح الأحمال وتوزيعها بشكل عادل ومؤقت في كافة المناطق إلى حين استكمال المشروعات المستهدفة التي تكفل معالجة هذه المشكلة بشكل جذري ونهائي.

واستعرض الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم الأحد بمقر المجلس بطرابلس الموقف التنفيذي لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقفة والإجراءات المتخذة حيالها.

كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق لتمكين الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ مشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في ليبيا.

وأصدر السراج تعليماته إلى وزيري التخطيط والمالية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للاتفاق وبشكل عاجل على توفير مصادر لتمويل مشاريع الكهرباء، والشروع الفوري في معالجة مسألة طرح الأحمال وتوزيعها بشكل عادل.

وضم الاجتماع وزير المالية، ومدير إدارة الميزانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ورئيس لجنة الأزمة طرابلس، ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة، ومدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بالشركة العامة للكهرباء.



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