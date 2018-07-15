السراج يطالب “الكهرباء” بحل جذري لمشكلة طرح الأحمال وتوزيعها بالتساوي



طالب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الوفاق فائز السراج، الأحد، الشركة العامة للكهرباء بالشروع الفوري في معالجة مسألة طرح الأحمال، وتوزيعها بشكل عادل على كافة المناطق.



وأصدر السراج تعليماته إلى وزيري التخطيط والمالية، خلال اجتماعه بهما رفقة رئيس الشركة العامة للكهرباء، بتوفير مصادر لتمويل مشاريع الشركة العامة للكهرباء لاستكمالها، وحل مشاكل الشركة بشكل جذري ونهائي، بحسب الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الرئاسي.