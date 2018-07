«الشبكة الليبية لتمكين المرأة» تُنظم جلسة حوارية بشأن الانتخابات

المتوسط:

قامت «الشبكة الليبية لتمكين المرأة» في طرابلس، بتنظيم جلسة حوارية حول الإطار الدستوري للانتخابات القادمة.

وتناولت الجلسة، مشاركة المرأة الليبية في كل مراحل الاستحقاق السياسي، وتعزيز دورها في المشاركة السياسية والانتخابات القادمة.

وشارك في هذه الجلسة، رئيس مكتب المرأة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ماجدة السنوسي، وعدد من النشطاء والقيادات الفاعلة في المجتمع المدني.

كما تناولت الجلسة مناقشات وتساؤلات حول الخيارات المتاحة للمرحلة المقبلة والنتائج المترتبة عليها، كالاستفتاء على الدستور، وتعديل الاتفاق السياسي.

