نقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية إلى المجلس الرئاسي

طرابلس-العنوان

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الأحد قرارا يقضي بنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية بطرابلس إلى مجلس الوزراء.

وتأسست مدرسة الفنون والصنائع في طرابلس في عام 1895، وتبلغ مساحة المدرسة 24000 م2، وتقع في وسط العاصمة طرابلس. واستقبلت أول دفعة من الطلاب في عام 1901 حيث ضمت وقتها عدة صنائع وفنون منها النجارة ونقش المعادن والتطريز والطلاء وصباغة الجلود ونقش المعادن وغيرها.

وتوقفت المدرسة عن العمل في عام 1911 بسبب الغزو الإيطالي لليبيا إلا أنها عاودت نشاطها في عام 1913.

ومن بين مهام هذه المدرسة تعليم العلوم الأساسية كذلك التدريب على حرف ومهن بينها الصناعات التقليدية كتلك التي ترتكز على الشغل اليدوي إضافة إلى التدريب على الحرف الحديثة التي يتطلبها سوق العمل الليبي.

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