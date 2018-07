المتوسط:

اجتمع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة رفقة نائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، رئيس مجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، في العاصمة طرابلس.

وناقش بحث آخر التطورات السياسية وعلى الأوضاع الاقتصادية في ليبيا.

